Опустевший центр беженцев

Вначале порты, а затем и центр беженцев. Итальянские власти официально закрыли Кара-Ди-Минео - самый крупный в Европе пункт помощи нелегальным мигрантам, располагавшийся на Сицилии. Последние жители покинули центр ещё на прошлой неделе.

Официальная церемония прошла в присутствии министра внутренних дел Маттео Сальвини, приветствующего это решение:

"От слов мы перешли к действиям. Коллеги вспомнят, сколько уголовных дел, связанных с центром в Минео, возбудила итальянская прокуратура: расследования касались нигерийской мафии, контрабанды наркотиков, проституции, изнасилований и убийства в Палагонии, которое никто не может забыть до сих пор".

Пять лет назад на пике миграционного кризиса в Минео размещалось более 4000 мигрантов. После прихода к власти партии Сальвини их количество сократилось вдвое.

В начале года министр МВД, - яростный борец с нелегальной миграцией, - запретил спасательным судам НПО заходить в порты Италии. После чего поток нелегальных мигрантов в страну сократился на 90%.