Лейбористы "за" второй референдум

Лидер лейбористов бросил вызов будущему премьер-министру Великобритании, предложив ему организовать второй референдум о дальнейших отношениях с Евросоюзом.

"Кто бы в стане консерваторов ни возглавил правительство, он должен взять на себя смелость и вынести на всенародный референдум решение о брексите", - обращаясь к однопартийцам, пишет Джереми Корбин. - Наша партия будет вести кампанию против брексита - в противовес выходу из ЕС без договора или с договором, не обеспечивающим должной защиты британского рынка труда и экономики".

"Наша партия говорит: давайте отложим в сторону вариант выхода из ЕС без сделки, - заявил в частности Корбин, - у людей должен быть выбор: остаться в Евросоюзе или примириться с катастрофическими последствиями, будь то цены на продовольствие, поставки лекарств или промышленные инвестиции".

В эфире Euronews один из ведущих экспертов по британскому праву и политике, профессор права и управления Даремского университета Томас Брукс отметил, что если раньше Корбина считали связанным с евроскептиками, но теперь он - одна из ключевых фигур в лагере противников брексита:

"Лейбористам важно обратиться к своим избирателям и сказать: Послушайте, мы дали предыдущему правительству достойную встряску, мы предоставили ему возможность защитить рабочие места, вернуться с сделкой, от которой все выиграют. Факт остается фактом: добытая Терезой Мэй сделка была непопулярна в обществе так же, как и среди членов парламента. Отсутствие сделки еще менее популярно в обществе, да и в парламенте, а других вариантов у тори нет".

В апреле и мае Джереми Корбин вел переговоры с Терезой Мэй, продвигая компромисс, основанный на сохранении страны в Таможенном союзе и тесных отношениях внутри единого рынка, но шесть недель спустя заявил о провале инициативы.