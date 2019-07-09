НПО теряют корабли

В море между Италией и Ливией почти не осталось кораблей, которые занимались поиском и спасением нелегалов. Об этом сообщают неправительственные организации. Италия закрыла свои порты больше года назад, там кораблям и экипажам НПО грозит арест и суд.

Так что на «средиземноморском маршруте» осталась лишь Мальта, чьи власти также не всегда благожелательно принимают суда с нелегалами.

Нелло Скаво, журналист:

«Сейчас у берегов Ливии практически никого не осталось: только „Алан Курди“, чей экипаж спас не менее ста человек за поседение двое суток. Этим мигрантам помогли власти Мальты, которые их и разместили у себя».

Ещё недавно в этом районе действовали пять судов. Сейчас три из них арестованы в портах Лампедузы и Сицилии, в отношении экипажей Италия возбудила дела о пособничестве нелегальной миграции.

Ещё одному судну испанские власти выписали запрет самостоятельно заниматься спасением, но оно всё ещё может оказывать ограниченную помощь.