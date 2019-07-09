Новые манифестации против расизма в Израиле

На улицы вышли сотни людей. Некоторые транспортные артерии были заблокированы. Цель тех, кто протестует - заявить, что несмотря на лозунги о единстве общества, это всего лишь слова.

Одна из участниц манифестации, студентка-медик Каса Гиту, подчеркивает, что протесты начались после того, как 18-летний чернокожий израильтянин был застрелен белым полицейским: "Мы тут, чтобы еще раз заявить о солидарности с близкими Соломона Тека, которого застрели белый полицейский. Мы собрались, чтобы заявить, что будем защищать наших детей, и еще мы хотим обратить внимание на происходящее в израильском обществе".

Около недели в столкновениях с представителями эфиопской общины, блокирующими основные автострады страны из-за гибели Соломона Тека, пострадали несколько десятков стражей порядка.

Многие протестующие были задержаны.

Известно, что полицейский применил оружие, не находясь при исполнении обязанностей, позднее его поместили под стражу.

Манифестанты утверждали, что сотрудник полиции выстрелил, потому что перед ним был темнокожий.

Адвокаты правоохранителя в ответ на это заявили, что их подзащитный применил оружие в целях самообороны.