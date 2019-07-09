Венгрия: мигранты за колючей проволокой

В сооружениях, похожих на контейнеры, без окон, на огороженной высоким забором территории, содержатся мигранты в Венгрии. С таким утверждением выступила оппозиционный депутат Национальной ассамблеи Бернадетт Сель, которая обнародовала эти снимки.

"В транзитной зоне Рёске люди заперты. Целые семьи вынуждены находиться за колючей проволокой. Даже дети не могут покинуть эту территорию”, - рассказывает политик.

Проникновение в так называемую транзитную зону близ посёлка Рёске на границе с Сербией без специального разрешения считается в Венгрии преступлением. Бернадетт Сель всё же удалось добиться доступа в лагерь. В распоряжении депутата есть информация, что в нём проживают примерно 130 человек. Правда, во время её пребывания там не было ни души.

Власти Венгрии, в свою очередь, заверяют общественность в том, что никаких проблем с размещением просителей убежища в стране нет, и условия их содержания соответствуют международным стандартам.

"Если говорить о гигиене, образовании, заботе, наши показатели выше средних по Европе. Это видно и по людям, которые работают в подобных учреждениях", - заявила на парламентских слушаниях Юдит Варга, госсекретарь Венгрии по делам ЕС и кандидат на пост министра юстиции.

В надежде получить информацию из первых рук, наш корреспондент отправился на границу. Но закон есть закон, он одинаков для всех - приближаться к транзитной зоне, как и снимать, здесь запрещено.

"За моей спиной находится так называемая транзитная зона, где содержатся просители убежища, прибывающие из Сербии в Венгрию, пока их дела не будет рассмотрено. Это место, куда никто не может войти, кроме сотрудников”, - передаёт с места событий корреспондент Euronews Карой Жилаг.

Пока в нашем распоряжении лишь фотографии Бернадетт Сель. Остаётся надеяться, что правительство Венгрии перестанет скрывать свои действия и ситуация с мигрантами в Венгрии станет более прозрачной.