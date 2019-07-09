мир

Власти Гонконга: "закон об экстрадиции нежизнеспособен"

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 Елена Караева 
Власти Гонконга: "закон об экстрадиции нежизнеспособен"
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REUTERS/Tyrone Siu
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Власти Гонконга подтвердили, что отказываются от дальнейшей работы над законопроектом об экстрадиции, назвав его "нежизнеспособным".

Об этом сообщила Кэрри Лам: "Если есть сомнения в искренности администрации или беспокойство по поводу того, возобновиться ли работа над поправками к закону, то скажу вновь - планов таких нет у нас , законопроект нежизнеспособен".

Несколько недель назад в Гонконге на улицы вышли почти два миллиона человек: так начались массовые протесты против законопроекта, который тогда ставил целью наладку механизма выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, которых подозревали в нарушении законов КНР или находящихся в розыске.

Оппозиционеры опасались, что согласно этим поправкам экстрадиция могла распространяться не только на тех, кого подозревают в совершении уголовных деяний или в коррупции, но и на тех, кто занимался правозащитой .

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