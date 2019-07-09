Греция: за доступные роды

Изо дня в день катер с командой греческих акушеров и гинекологов на борту циркулирует от острова к острову. Врачи спешат на помощь будущим мамам, которые живут вдали от материка.

Сегодня они плывут на небольшой остров Тимена к востоку от Самоса, где умирает гораздо больше людей, чем рождается, как впрочем, и по всей стране.

Исправить ситуацию надеется Стефанос Чандакас, основатель НПО HOPE genesis, которая предоставляет комплекс медицинских услуг беременным женщинам по девизом "материнство - это не привилегия, а право".

"Целых три или четыре года подряд здесь не появлялись на свет дети, школы были пусты, а детского сада не было вовсе", - говорит сам Стефанос Чандакас.

Тем, кто всё же отважился стать родителями, приходится раскошелиться. Поездки на материк для визитов к врачу, проживание в гостиницах, обследования в среднем обходятся в 5-7 тысяч евро. HOPE genesis покрывает все эти расходы. Иначе, как говорит эта пациентка, "приходится много платить во время беременности и за непосредственно сами роды".

Помимо обещания наладить механизм медобсуживания в отдалённых районах страны, новое правительство планирует выплачивать семьям за каждого новорождённого по две тысячи евро. Пока же Греция остаётся в числе стран с самой низкой рождаемостью в Европе.