Германия спорит о возрасте уголовной ответственности

Снизить возраст уголовной ответственности. Все больше голосов раздается в Германии в пользу этого решения после группового изнасилования в минувшую пятницу в городе Мюльхайм-на-Руре (земля Северный Рейн - Вестфалия) с участием двух 12-летних и трех 14-летних подростков.

Согласно немецкому законодательству, дети в возрасте до 14 лет не привлекаются к уголовной ответственности, её за них несут родители, законный опекун или местное управление по делам молодежи.

"Вопросов много: созревают ли наши дети раньше, что происходит с их личностями, осознают ли они наказание, которое им грозит, есть ли в нашем арсенале методами, способные вернуть этих детей на путь истинный?"

Среди стран Евросоюза самый низкий возраст уголовной ответственности в Англии, Уэльсе и Северной Ирландии - 10 лет, далее следуют Шотландия и Бельгия (12 лет), затем Франция (13 лет).

Все задержанные - выходцы из Болгарии, они отстранены от занятий в школе (каникулы начинаются в Германии 15 июля). Но задержав их на месте преступления, подростков допросили и отпустили. Лишь один из 14-летних остается под стражей, поскольку уже дважды попадал в поле зрения правоохранительных органов в связи с сексуальными домогательствами.

После случившегося в Мюльхайме-на-Руре глава немецкого полицейского союза призвал снизить возраст уголовной ответственности до 12 лет.

В 2007 году Комитет по правам ребенка ООН уточнил свою позицию по данному пункту, указав, что снижение возраста уголовной ответственности ниже 12-летнего предела не соответствует международным стандартам.