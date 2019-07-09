Франция: за гомеопатию придётся платить

За гомеопатию придётся платить. Государственная система медицинского страхования Франции не будет оплачивать расходы на гомеопатические лекарства с 1 января 2021 года.

Такое решение, как пишут французские СМИ, во вторник принял президент Эммануэль Макрон.

Ранее в связи с "отсутствием научных доказательств пользы этих препаратов" соответствующие рекомендации правительству дал Высший научный орган здравоохранения Франции.

В фрамацевтической компании Boiron, которая считается мировым лидером по производству гомеопатических средств, заявили, что будут бороться за отмену этой директивы.

"Мы считаем, что исключение гомеопатических препаратов из списка оплачиваемых не имеет смысла с точки зрения здоровья французов, поскольку лищившись компенсаций, они будут обращаться к врачам, которые не спициализируются на гомеопатии и которые будут чаще выписывать рецепты на покрываемые страховкой антибиотики, противовоспалительные, психотропные препараты", - заявила Пуансо Валери, исполнительный директор Boiron.

"Французский закон гласит: для того, чтобы затраты на препарат были возмещены, должны иметься доказательства его пользы. И мы, как и Академия медицины, Академия наук, а также многие страны Европы и за ее пределами, считаем, что гомеопатия неэффективна в медицинском плане. Это не значит, что некоторым пациентам она не приносит пользы. Это просто-напросто означает, что это не лекарство, не медицинский препарат и возмещать его стоимость нет необходимости", - уверен Маттиас Уаргон, врач скорой помощи.

Франция - далеко не единственная страна в Европе, поставившая этот вопрос ребром. В то время, как в Германии расходы на гомеопатию по-прежнему возмещаются, в Великобритании и Италии за неё платят сами пациенты. По примеру испанских университетов в ряде французских вузов уже объявили о планах прекратить набор на обучение по специальности "врач-гомеопат".

В прошлом году во Франции медицинская страховка возместила 20 миллиардов евро расходов на лекарства. 126 миллионов из них были потрачены французами на гомеопатические препараты и затем также возмещены.