Франция вводит налог на авиабилеты

Во Франции со следующего года вводится новый – экологический – налог. За каждый авиабилет на рейс, вылетающий из страны, будет взиматься фиксированная сумма. За перелёт в пределах ЕС пассажиру экономкласса предстоит доплачивать 1,5 евро, тем же, кто летает бизнес-классом, потребуется доплатить 9 евро. Для тех, кто отправится за пределы Евросоюза, размер налога составит 3 и 18 евро соответственно. На транзитные рейсы новая мера не распространится.

Такое решение французские власти приняли во вторник, о чём было объявлено по итогам заседания Совета по защите экологии. Ожидается, что в следующем году таким образом удастся собрать более 180 миллионов евро, которые будут направлены на развитие транспортной инфраструктуры, наносящей меньший вред окружающей среде, прежде всего – железных дорог. Франция намерена добиваться введения экологического налога и в других странах Евросоюза. Франция намерена добиваться введения экологического налога и в других странах Евросоюза.