Экологи против швейцарских банков

Несколько десятков человек в Цюрихе и Базеле заблокировали подходы к отделениям крупных швейцарских банков, среди которых UBS и Crédit Suisse. Активисты-природозащитники обвиняют банкиров в поддержке инициатив, подрывающих борьбу с изменениями климата. В первую очередь подразумевается финансирование проектов, связанных с энергетикой ископаемых ресурсов — угля, нефти и газа.

Например, на прошлой неделе стало известно, что Национальный банк Швейцарии не прекращает крупные инвестиции в нефтепромышленность США. Сумма вкладов достигает миллиарда долларов.

Полиция разогнала участников манифестаций.