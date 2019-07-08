"Стенограффии" уже 10 лет

Екатеринбург, в 10-й юбилейный раз, стал площадкой для фестиваля уличного искусства "Стенограффия".

Мастера стрит-арта из России, Испании, Великобритании и Германии снова превратили стены домов, хозяйственные постройки и целые уличные пространства в произведения искусства. В этом году из более, чем 200 заявок были выбраны 25 объектов.

"В первые четыре года нам, как организаторам, было очень тяжело, все нужно было согласовывать с жильцами, собственниками зданий и поверхностей, - рассказывает сооснователь и руководитель фестиваля Константин Рахманов. - В тот момент они еще не понимали, что это такое и зачем им это нужно. Сейчас собственники сами к нам обращаются, показывают свои объекты, просят, чтобы их расписали".

Испанский художник Ampparito изобразил красно-белую кнопку Youtube, Бенджамин Наст из Кельгна создал фреску на тему возведения мостов, а площадь Первых пятилеток на Уралмаше украсил красно-черный супрематический крест.

Горожане и сами охотно брали в руки кисти и баллончики с краской: во дворе Дома Печати было предусмотрено специальное пространство для совместного творчества. За 10 лет существования фестиваля в Екатеринбурге создано около пятисот арт-объектов, многие из них стали достопримечательностями.

"Это уникальный случай не только в нашей стране, но и в мире, - говорит координатор фестиваля и руководитель волонтерского движения Анна Клец. -Это достаточно редкое явление, когда выбирается перечень объектов, которые уходят под охрану города. Они не будут закрашиваться коммунальными службами, а будут считаться полноценными объектами искусства и - охраняться".

Сам же фестиваль "Стенограффия", завершив работу в Екатеринбурге, отправился в большой гастрольный тур по тринадцати городам России.