Папа римский Франциск отслужил мессу для нелегальных мигрантов в базилике Святого Петра в Ватикане. Мероприятие приурочено к шестой годовщине поездки понтифика на итальянский остров Лампедуза, куда за последние годы прибыли десятки тысяч мигрантов из Северной Африки. Тысячи из них погибли в море, так и не сумев добраться до берега.

Джорджия Орланди, Euronews:

"Месса на 250 человек, которую папа римский отслужил для мигрантов - это своеобразный способ выразить четкую позицию по отношению к нелегальной миграции, а также обратить внимание на политическую проблему закрытия портов для высадки нелегалов. Таким образом папа Франциск отметил шестую годовщину своей поездки на Лампедузу, которая впервые состоялась в 2013 году.

Глава римско-католической церкви обратил внимание, что нелегалы – обычные люди, а миграция и социальные проблемы не должны влиять на отношение к ним.

Политические разногласия в Италии стали крайне острыми после того, как, несмотря на запрет министра внутренних дел Маттео Сальвини, на берег Лампедузы смогли высадиться более 40 мигрантов, спасенных средиземноморской неправительственной организацией. Сальвини, в свою очередь, обвинил правительство в том, что оно не оказывает достаточной помощи в остановке потоков нелегальной миграции и раскритиковал действия министерства обороны".