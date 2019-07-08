МАГАТЭ: Иран нарушил ядерную сделку

МАГАТЭ признало, что Иран превысил допустимый уровень обогащения урана, предусмотренного ядерной сделкой 2015 года. Об этом рассказал генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано.

Как сообщили ранее местные сми, исламская республика может пойти на повышение обогащения уровня урана выше 20%, что в 5 раз больше допустимого предела, предусмотренного договором.

Европейский Союз обеспокоен намерениями Тегерана.

Майя Косьянчич, официальный представитель внешнеполитической службы ЕС:

"Мы призвали Иран не нарушать договоренности, достигнутые в рамках иранской ядерной программы. Мы настоятельно просим Иран прекратить все действия, которые противоречат соглашению, принятому в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, включая производство низкообогащенного урана, превышающего допустимые нормы".

Тегеран, в свою очередь, заявляет, что стремится соблюдать ядерную сделку, а его шаги направлены на то, чтобы побудить европейских партнеров к выполнению своих обязательств.

Представитель МИДа Ирана Аббас Мусави:

"Если страны, участвующие в сделке, в частности европейские, не выполнят свои обязательства, а будут только продолжать вести пустые разговоры, то третий шаг Ирана будет более жестким, решительным и неожиданным".

Речь идет о снятии экономических и финансовых санкции введенных ранее СБ ООН, США и Евросоюзом в отношении Ирана.

Однако в прошлом году Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтон из соглашения и восстановлении всех санкции против Тегерана.

На решение этой проблемы Иран отводит международным посредникам два месяца.