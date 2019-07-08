25 лет со дня смерти Ким Ир Сена

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25 лет со дня смерти Ким Ир Сена

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын почтил память своего деда, основателя КНДР Ким Ир Сена. 8-го июля исполнилось 25 лет со дня его смерти.

Церемония состоялась в Кымсусанском дворце («Дворце Солнца») в центре Пхеньяна. Комплекс возвели в конце 70-х, и первоначально он использовался как жильё и официальная резиденция Ким Ир Сена. После кончины «Вечного Президента» дворец превратили в усыпальницу и мемориал.

По случаю 25-й годовщины по всей стране в полдень были объявлены три минуты молчания.

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