25 лет со дня смерти Ким Ир Сена

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын почтил память своего деда, основателя КНДР Ким Ир Сена. 8-го июля исполнилось 25 лет со дня его смерти.

Церемония состоялась в Кымсусанском дворце («Дворце Солнца») в центре Пхеньяна. Комплекс возвели в конце 70-х, и первоначально он использовался как жильё и официальная резиденция Ким Ир Сена. После кончины «Вечного Президента» дворец превратили в усыпальницу и мемориал.

По случаю 25-й годовщины по всей стране в полдень были объявлены три минуты молчания.