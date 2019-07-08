В португальском историческом городе Томар состоялось традиционное шествие с огромными композициями на головах. В нем могут принимать участие только женщины. Одетые в специальные белоснежные костюмы, они несут 16-килограммовые подносы-короны из хлеба и цветов - пожертвования христиан Святому Духу. Рядом с девушками идут мужчины, которые могут помочь только в случае крайней необходимости. Фестиваль проходит в городе с 16 века каждые четыре года. В этом году более 700 участниц красочного парада прошли расстояние в 5 км по улицам города.