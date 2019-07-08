Сено, солома и сила подсознания

Сено-солома во французском городке Валуар — это не междометие, а материал для скульпторов. В Альпах собрались 12 команд из разных стран мира. Они доказали судьям и зрителям, что скошенная трава годится не только на корм и подстилку, но и на возведение монументальных творений.

Жюри присудило первое место «Хамелеону» литовских авторов; им же достался приз симпатий молодёжной аудитории.

Российские скульпторы — на втором месте, их композиция называется «Сила подсознания».