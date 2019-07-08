Праздник песни в Таллине

В Таллине состоялся 27-й Праздник песни, который в этом году отметил 150-летие и проходил под девизом "Моё Отечество – моя любовь". В юбилейных мероприятиях кроме местных коллективов приняли участие гости из соседних стран, а также из США, Канады, Австралии и Японии. Праздник объединил более 35 000 танцоров, певцов и музыкантов разных поколений. Эстонский Певческий праздник – традиция, которая внесена в список сокровищ культурного наследия ЮНЕСКО. Впервые он прошел в городе Тарту в 1869 году.

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