Мицотакис обещает упорно работать

Новый премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис принёс присягу и официально вступил в должность. Победу его партии «Новая демократия» сторонники называют исторической.

На досрочных парламентских выборах движение Мицотакиса получило около 40% голосов. По греческим законам, победителю достаётся дополнительно 50 мандатов, так что «Новая демократия» получила абсолютное большинство: 158 мест из 300.

Мицотакис обещает ускорить экономический рост Греции, для чего планирует снизить налоги, приватизировать ряд государственных услуг. Кроме того, он собирается провести в Евросоюзом переговоры об изменении целевых бюджетных показателей, чтобы привлечь иностранные инвестиции.

Список министров нового правительства, как ожидается, будет оглашён уже в ближайшие часы.

«Греческий народ дал нам сильный мандат на то, чтобы изменить Грецию. Этого мандата мы будем полностью придерживаться. С сегодняшнего дня начинается упорная работа. Я абсолютно уверен в возможности правительства оправдать оказанное ему доверие», — заявил Мицотакис.

Алексис Ципрас, ранее признавший своё поражение, заявил, что отдаёт страну в лучшем состоянии, чем принял. Как лидер оппозиции, Ципрас обещает следить за тем, чтобы предотвратить демонтаж социальных завоеваний, достигнутых за время его правления.