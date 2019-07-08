Новый виток напряженности вокруг "ядерной сделки"

Европейский Союз очень встревожен намерениями Ирана, де-факто нарушающего ограничения соглашения, заключенного в Вене.

Исламская республика сообщила, что будет обогащать уран выше уровня, разрешенного ядерной сделкой.

Об этом заявил замминистра иностранных дел Аббас Аракчи: "Вначале мы сказали, что больше не собираемся соблюдать взятые по договору обязательства, которые касаются запасов урана, сейчас наступило время для следующего шага - мы предполагаем начать обогащение урана выше уровня, который был обозначен в соглашении".

Слова заместителя главы внешнеполитического ведомства Ирана означают, что Исламская республика намерена больше не соблюдать согласованный уровень в 3,67 % обогащения, превысив его почти на полтора процента.

А еще через два месяца, как сообщается, Тегеран снимет с себя и другие, взятые в 2015-м году при заключении соглашения ограничения.

США вышли из этой сделки, которую Трамп назвал "ужасающей", еще год с небольшим назад. Позднее Вашингтон наложил на Иран санкции, прежде всего финансово-экономического характера.

В связи с новом витком напряженности МАГАТЭ на этой неделе проведет экстренное заседание.

Параллельно дипломатические усилия по спасению соглашения наращивает Франция.

Несколько дней назад Макрон провел телефонные переговоры с президентом Ирана, в коммюнике по итогам было отмечено, что оба собеседника намерены к началу следующей недели рассмотреть условия для возобновления диалога.

Шеф британской дипломатии Джереми Хант настроен менее оптимистично: "Мы очень озабочены теми новостями, которые касаются судьбы соглашения, мы намерены дождаться оценок независимой международной экспертизы, прежде чем предпринимать следующие шаги. Но если Иран действительно нарушает положения договора , последствия будут очень серьезными".

Сделка была подписана Ираном, США, Россией, Китаем и тремя европейскими странами, она предусматривала выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций, введенных США и Евросоюзом.