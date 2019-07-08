Африка — зона свободной торговли

Лидеры африканских государств объявили о создании континентальной зоны свободной торговли. В последний момент свои подписи поставили главы Нигерии и Бенина. Теперь снять барьеры согласны 54 из 55 стран Африки — за исключением Эфиопии. Уже ратифицировали договор 25 государств.

По охвату населения и площади торговый блок войдёт в число крупнейших в истории. Однако общий ВВП нового союза составляет около 3,4 триллионов долларов — вчетверо меньше, чем у стран еврозоны и в шесть раз меньше, чем у Китая.

Создатели Союза надеются в течение нескольких лет увеличить объёмы торговли на 60%. Но этому может воспрепятствовать слабая инфраструктура, коррупция и вооружённые конфликты.

Кроме того, наблюдатели указывают и на слабую диверсификацию африканских экономик. Не случайно тянула с подписанием Нигерия — самая густонаселённая и развитая страна континента. Она почти полностью зависит от экспорта нефти. Поэтому власти страны опасаются, что приток дешёвых зарубежных товаров серьёзно осложнит развитие собственного производства.