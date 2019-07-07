Аресты в Гонконге

Арестами завершился очередной день манифестаций в Гонконге. В воскресенье примерно 230 тысяч человек приняли участие в митинге против поправок к закону об экстрадиции. Демонстранты заполнили улицы в туристическом районе Шим Ша Цуй.

Требования прежние - отпустить всех задержанных участников предыдущих акций и отказаться от рассмотрения законопроекта, цель которого - наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай лиц, находящихся в розыске или подозреваемых в нарушении законов КНР.

Хотя нынешняя демонстрация носила мирный характер, к вечеру группа из примерно 300 человек отказалась расходиться по домам, и полиция приступила к задержаниям.