Греки голосуют на досрочных выборах

В Греции проходят досрочные парламентские выборы, которые как считают наблюдатели, могут привести к смене политического ландшафта в стране. Согласно последним опросам общественного мнения, велика вероятность того, что правящая партия СИРИЗА премьера Алексиса Ципраса потерпит поражение, уступив главной оппозиционной правоцентристской партии "Новая демократия" (НД) Кириакоса Мицотакиса. Ципрас призвал греков проголосовать так, чтобы не был остановлен прогресс страны.

Алексис Ципрас, премьер-министр Греции: "Сегодня - день демократии. Греческие женщины и мужчины выбирают, каким курсом будет идти наша страна последующие четыре года. Они принимают решение относительно своей будущей жизни. С утра урны для голосования были еще пусты. Поэтому решение каждого избирателя, каждого грека в конечном итоге будет определять результат выборов ".

Греции в эти дни стоит почти 40-градусная жара, и опасения политиков связаны с тем, что из-за нее многие могут отправиться на пляж вместо голосования.

Обратился к избирателям и оппонент Ципраса Кириакос Мицотакис: "Выборы - это великий праздник демократии. Я с уважением отношусь к решению народа. Сегодня греки берут судьбу своей страны в свои руки, и я уверен, что завтрашний день принесет лучшее будущее Греции".

Предварительные результаты голосования ожидаются около девяти часов вечера по местному времени.

Клелия Аватагелу, Euronews: "Избирательные участки в Греции открылись в семь часов утра. Премьер-министр Алексис Ципрас заявил, что страна пойдет на досрочные парламентские выборы, спустя две недели после того, как его партия СИРИЗА потерпела поражение на европейских и региональных выборах. В преддверии голосования лидеры всех политических сил Греции призвали граждан принять участие в выборах, подчеркнув их особую важность".