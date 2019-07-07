Россияне обещают вернуться в Грузию

Последние авиарейсы между Россией и Грузией. С 8 июля воздушное сообщение между двумя государствами прекращается. Но прощаться с грузинскими горами, вином и атмосферой россияне не спешат и обещают вернуться - если не прямым путем, так на автобусе или на самолете с пересадкой в третьей стране.

Мы здесь первый раз. Нам очень понравилось. Уже думаем, когда вернуться. Были в Батуми, Тбилиси. Везде очень приятно, гостеприимно. Хотелось бы, чтобы эта политическая ситуация простых людей никак не касалось российская туристка

Когда президент Владимир Путин запретил авиакомпаниям перевозить российских граждан в Грузию, здесь находились до 7 тысяч организованных туристов, примерно 20 тысяч - самостоятельных.

"Моя первая реакция - негодование по поводу российской стороны. Пришлось ехать в аэропорт, менять билет, но не потому, что гонят из Грузии, а потому что моя же страна мне создает проблемы. Конечно, здесь очень переживают, что будет меньше туристов", - говорит туристка из России.

В то же время, в Грузии не утихают антироссийские митинги. Тысячи людей собрались в центре Тбилиси в субботу, чтобы потребовать отставки главы МВД страны, разогнавшего акцию протеста 20 июня из-за скандала в парламенте с участием делегации Госдумы РФ.