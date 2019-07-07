Псков - в Списке всемирного наследия ЮНЕСКО

В Списке всемирного наследия ЮНЕСКО новые объекты.

Королевский дворец Мафра - символ мощи и богатства португальской монархии. Ансамбль в стиле барокко включает францисканский монастырь, сады и грандиозную библиотеку, в чьей коллекции - 36 тысяч томов.

Выбор ЮНЕСКО пал и на другой уникальный комплекс Португалии - святилище Бон-Жезуш-ду-Монти в городе Брага, чье строительство продолжалось более 6 веков.

Отныне в списке значатся и холмы Просекко в Конельяно и Вальдоббьядене. Этот объект на северо-востоке Италии включает часть винодельческого ландшафта в районе производства одноименного напитка.

Объектом всемирного наследия признан древний город Паган в Мьянме и свыше 2 тысяч его буддистских храмов.

Высокой чести удостоилась и Россия. В Список вошли Храмы псковской архитектурной школы. Кубические объемы, купола и колокольни, наиболее ранние элементы которых датируются XII веком.