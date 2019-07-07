Лампедуза: второе судно за неделю

Судно Alex неправительственной организации Mediterranea с мигрантами в ночь на воскресенье вошло в порт острова Лампедуза, став вторым за неделю, нарушившим запрет итальянских властей. Ранее Мальта предложили принять судно у себя, однако в Mediterranea решили пришвартовать его на Лампедузе, объяснив это проблемами со здоровьем у мигрантов. Принять лодку Рим призывала Германия.

"Уважаемое правительство Германии, я не открою итальянские порты, даже если вы меня об этом просите, - заявил министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини. - Это немецкое судно, вы им и занимайтесь, иначе мы посадим всех мигрантов в автобус и привезем к немецкому посольству. Хватит уже! Это касается также французов, голландцев и всех тех, кто думает, что в Италии можно делать все, что угодно".

На борту лодки, арестованной итальянскими властями, находились более 40 человек. На причале их ожидали отряды полицейских. Последняя попытка судна с мигрантами войти в порт Лампедузы вопреки запрету властей закончилась арестом капитана Sea Watch Каролы Ракете. Через несколько дней ее освободили из-под домашнего ареста, сняв обвинение в оказании сопротивления военным, но она по-прежнему обвиняется в пособничестве незаконной перевозке людей.