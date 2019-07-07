"Цвета Фриды" в Мехико

В Мехико отметили 112-ую годовщину со дня рождения художницы Фриды Кало выставкой и красочным шествием по улицам города.

На главной площади мексиканской столицы - площади Конституции, или как ее еще называют Сокало - представлены фотографии художницы, цветочные инсталляции, а также огромная фигура самой Фриды Кало.

Представитель правительства Паола Феликс Диас, выступая на открытии заявила: "Сегодня впервые в истории Фрида Кало в сердце Мексики, в сердце столицы, на Сокало".

Художники из разных стран мира, вдохновленные творчеством Фриды Кало, привезли в Мексику на выставку, которая получила название "Цвета Фриды", свои работы.

Красочное шествие стало одной из главных составляющих празднования дня рождения знаменитой мексиканской художницы.

Одетые в яркие наряды участники парада прошли по улицам Койоакана, пригорода Мехико, где родилась Фрида Кало.

Поклонница творчества художницы: "Фрида Кало - это икона мексиканского искусства. Кроме того, она выдающаяся фигура в феминистском движении, особенно сейчас. Фестиваль в ее честь - это прекрасно. Всегда приятно, когда в Койокане происходит что-то веселое".

Жительница Койоакана Ирма Фуэнтес: "Она помогла пробудить страсть, сделать жизнь ярче, заставила полюбить Койоакан, в котором я тогда еще не жила. Так началась моя любовь к Фриде, ее бесстрашной натуре, ее жизнерадостности".