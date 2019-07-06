Отставка председателя Центрального банка

Председатель Центрального банка Турции Мурат Четинкая отправлен в отставку. Указ об это подписал президент Реджеп Тайип Эрдоган.

По данным источников агентства Рейтер, Эрдоган и министр финансов Берат Албайрак в течение последних недель требовали от Четинкая покинуть свой пост, но он отказывался покидать свой пост добровольно. Правительство ставило в вину бывшему председателю сильное повышение процентной ставки в ответ на рост инфляции. В настоящее время она составляет 25%, что сдерживает экономический рост и даже может привести к рецессии.

Новым председателем банка назначен бывший заместитель Четинкая Мурат Уйсал.