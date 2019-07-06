«Плавучий Чернобыль» или уникальная энергоустановка? | #Куб

«Плавучий Чернобыль» или уникальное решение энергетических проблем? Россия начинает эксплуатацию плавучего атомного энергоблока «Академик Ломоносов», вопреки протестам экологов. Чего опасаются в Greenpeace, что говорят специалисты и есть ли повод для беспокойства — разбираемся в «#Кубе».

Уникальный атомный плавучий энергоблок — так об «Академике Ломоносове» пишут в «Росэнергоатоме», компании-заказчике морской АЭС, которую построили на Балтийском заводе и уже приняли в эксплуатацию. В официальных сообщениях подчеркивается, что платформа с ядерным реактором успешно прошла все испытания, её характеристики подтверждены и она получила все необходимые разрешения для начала работы. Теперь «Академика Ломоносова» буксируют к берегам Чукотки.

В Greenpeace призывали остановить строительство и подготовку плавучей АЭС к использованию. Экологи считают, что ядерный реактор потенциально является источником опасности для окружающей среды, — а в случае аварии на плавучем энергоблоке в океане, где доступ к АЭС осложнён, угроза экологической катастрофы гораздо выше.

В организации вспоминали в этой связи о Чернобыле. «На территориях, загрязнённых аварией на Чернобыльской АЭС 33 года назад, до сих пор живут миллионы человек. Что ждёт нас в будущем, если мы не выучим этот горький урок? Следующий Чернобыль может случиться в Арктике» — опасаются экологи.

Спокойствие, только спокойствие!

А что говорят физики-ядерщики о опасности плавучей АЭС? Euronews спросил у замдиректора Физического института академии Владимира Балакина, есть ли основания для беспокойства. «Да нет, думаю, что нет, вы что?» — отреагировал член-корреспондент РАН.

Строители думают больше всего о безопасности, поэтому извержение какого-нибудь вулкана более опасно для Земли, чем то, о чём вы говорите. Так что никакого беспокойства не должно быть. Владимир Балакин замдиректора ФИАН, член-корр. РАН

Гордость и смех

Пока одни говорят об угрозе плавучей АЭС для экологии, для других запуск первого российского плавучего энергоблока — это повод для гордости. «Только Россия как лидер мировой атомной промышленности способна строить такие суда!» — пишет блогер Анатолий Власов.

Физик-ядерщик и противник атомной энергетики Андрей Ожаровский отмечает, что ещё в середине прошлого века аналогичный проект разрабатывался в США, но он оказался слишком дорогостоящим. «Так что Росатом просто подобрал отвергнутую другими идею», — уверяет Ожаровский.

Без внимания начало эксплуатации «Академика Ломоносова» не оставило и российское внешнеполитическое ведомство. Англоязычным пользователям соцсетей о достижениях отечественной промышленности сообщило посольство России в Великобритании. Эту новость, впрочем, англоязычные пользователи встретили издевками, отсылая к недавнему сериалу HBO о Чернобыльской катастрофе.

Когда выйдет мини-сериал HBO от этом?

Не отлично, но и не ужасно

Удостоверьтесь, что каждый будет получать дневную норму йода

Гордость или беспокойство?

Пугает ли запуск плавучей морской АЭС русскоязычных пользователей социальных сетей? Начало эксплуатации «Академика Ломоносова» — это повод скорее для гордости или для беспокойства?

Голосуйте и объясняйте вашу позицию на страницах Euronews в социальных сетях, на сайте ru.euronews.com и следите за «Кубом»!