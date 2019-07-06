Куда высадить подобранных мигрантов?

Спасательное судно немецкой неправительственной организации SEA-EYE подобрало у берегов Ливии 65 нелегальных мигрантов, пытавшихся на лодке добраться с африканского на европейский берег. По данным экипажа судна, лодка была переполнена, на ней не было навигационного оборудования и достаточных запасов питьевой воды. Организация SEA-EYE направила запрос властям Ливии по поводу судьбы взятых на борт людей, но пока не получила ответа.

Тем временем капитан другого судна с мигрантами, незаконно пришвартовавшегося на итальянском острове Лампедуза, немка Карола Ракете остаётся на территории Италии. В интервью германской телерадиокомпании ARD она заявила о поступавших в её адрес анонимных угрозах:

«Во-первых, состоится еще одно судебное заседание во вторник. Поэтому я и решила остаться в Италии. Во-вторых, после событий на прошлой неделе несколько человек выражали недовольство и угрожали мне. Поэтому мы решили не разглашать место, в котором я нахожусь.

– А какие угрозы вы получали?

– Самые разные угрозы: от физических до угрозы убийства»_._

Судно Каролы Ракете вошло в порт Лампедузы, несмотря на запрет итальянских властей. Но суд оправдал её. 54 нелегальных мигрантов, подобранных на этой неделе в море, уже согласилась принять Мальта.

«Ситуация с мигрантами под полным контролем, но профилактика всегда лучше лечения, - заявил министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини. – Это верно как на суше, так и на море. Сейчас мне приходится иметь дело с еще одной капризной НПО, которая на прошлой неделе не хотела направляться в Тунис, а сегодня не хочет идти на Мальту».

По словам Сальвини, об отказе высадить подобранных в море мигрантов на Мальте заявила итальянская гуманитарная организация Mediterranea Saving Humans, чьё судно не получило разрешение на вход в итальянские порты.