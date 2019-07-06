Протесты в день независимости

Десятки тысяч алжирцев приняли участие в пятничных акциях протеста, которые проходят уже 20 неделю подряд. На этот раз они совпали с 57-й годовщиной обретения Алжиром независимости от Франции.

Участники демонстраций выразили недоверие временно исполняющему обязанности президента страны Абделькадеру Бенсалаху и премьер-министру Нуреддину Бедуи.

– Мне всё равно, что они предлагают сейчас, ничего нового в этом нет и только доказывает, что доверять им нельзя.

– Я не доверяю Бенсалаху. Нам не нужны выборы с ним и Бедуи. У нас есть другие люди способные управлять страной, в том числе в армии.

Акции протеста прошли не только в столице страны Алжире, но и в десятке других населенных пунктов.

Люди начали выходить на улицы в феврале, протестуя против желания престарелого президента Бутефлики переизбраться на пятый срок. Но акции протеста не утихли и после его отставки в апреле. Теперь люди требуют полной смены правящего класса.

Выборы нового президента Алжира, намеченные на 4 июля, были отложены на неопределённый срок из-за отсутствия кандидатов.