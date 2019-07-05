Лион в ожидании финала

Чемпионат мира по футболу среди женщин приближается к финалу. Решающий матч между сборными США и Нидерландов состоится в воскресенье во французском Лионе. Сюда прибывают все новые болельщики, а футболистки проводят последние тренировки.

Нынешний турнир был отмечен рядом скандалов. Сборная Камеруна обвинила судей матча против Англии и ФИФА в расизме. А форвард сборной США Алекс Морган своеобразно отпраздновала забитый в ворота англичанок гол. Она показала, что пьёт чай, и этим "неуважительным", по мнению многих, жестом возмутила болельщиков Великобритании. Другая американка Меган Рапино заявила, что ни за что в жизни не пойдёт в Белый дом к Дональду Трампу в случае победы. Еще до чемпионата мира она называла Трампа сексистом, расистом и "ограниченным человеком". Ее партнерши также не собираются встречаться с Трампом.

В пятницу в интервью журналистам нападающая Алекс Морган сказала: "Думаю, мы примем это решение по окончании воскресной игры. Я считаю, что было слишком много разговоров о Белом доме и о Трампе. Сначала нам нужно заняться нашим делом, а потом, я думаю, вы, ребята, знаете ответ на этот вопрос в любом случае".

Команды США и Нидерландов прошли свои группы без потерь, а американки - явные фаворитки предстоящего противостояния - еще не пропустили ни одного мяча, выиграв все встречи с общим счетом - 18:0. На стороне сборной Голландии – молодость и задор. По мнению экспертов, "оранжевые" и так прыгнули уже выше головы, и никто их не осудит, если команда не выиграет Кубок мира. А вот от американок ждут только победы. За время существования турнира с 1991-го года команда США всегда попадала в тройку призеров (7 раз), трижды становилась чемпионом.