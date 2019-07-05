Выкинули или выпустили?

"Мы выкупили животных, у нас не было другого выхода", — заявили российские ученые-океанологи. Спасение узников "китовой тюрьмы" обошлось в 360 миллионов рублей.

Экологи в ответ заявили, что транспортировка животных была проведена с нарушениями стандартов, а сам процесс принятия решений был скрыт от общественности.

В "китовой тюрьме" содержались не менее 100 крупных морских млекопитающих.

Директор Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Кирилл Колончин, принимавший участие в операции по спасению морских млекопитающих, заявил, что "нет другого варианта, более надежного, чем тот, который нами использовался. Несмотря на все неизбежные трудности, включая шторм в бухте, где мы собирались выпускать животных, операция прошла успешно".

Первая партия — две косатки и шесть белух — была вызволена 27 июня. Животных оснастили спутниковыми метками, и до того, как попасть в море, они преодолели без малого 2000 км пути.

Дорога заняла шесть суток: от Находки до Хабаровска — на фурах, затем бывших обитателей китовой тюрьмы перегрузили на баржу, потом их переместили на особые платформы и довезли до поселка Иннокентьевка, последний этап — их вновь погрузили на баржи, на которых вывезли их в открытое море.