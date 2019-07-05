Сербы надеются на вступление в ЕС и ждут перемен к лучшему

Вступление Сербии в ЕС, если оно состоится, может привести к росту населения страны и повысить доходы граждан. Так считают люди, опрошенные Euronews перед саммитом стран Западных Балкан.

Канижа – это большая сербская община рядом с венгерской границей, где большинство из 25 000 жителей – этнические венгры. Население муниципалитета давно сокращается. Молодые люди все чаще покидают страну и переезжают в соседнюю Венгрию.

Карой Жилаг, Euronews

"Самая большая проблема для людей, живущих на сербской стороне границы, заключается в том, что если они хотят добраться до ближайшего города Сегед в Венгрии, они должны провести в очереди на пограничном пункте Хоргош несколько часов".

Особенно страдают те, кто должен часто пересекать границу по работе.

Житель Венгрии

"Для клиентов фирмы, где я работаю, перевод денег из Сербии в Венгрию стоит целого состояния. Если бы Сербия стала членом Европейского Союза, это было бы намного дешевле и проще".

По словам молодого человека, на границе ему приходится ждать по 4-5 часов, и он надеется, что после вступления в ЕС очереди исчезнут. Многие сербы ждут не только облегченной процедуры на границе, но и увеличения зарплат после присоединения страны к Евросоюзу.

Житель Венгрии

"Я работаю в Венгрии только из-за денег. Заработная плата там в два раза выше, чем средняя зарплата здесь. Я бы остался работать там, но переехал бы сюда, в Сербию, и ездил бы на работу каждый день".