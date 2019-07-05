Реформы ЕС расширению не помеха

Реформы расширению не помеха. С таким заявлением на саммите лидеров ЕС и шести государств Западных Балкан в Познани выступила канцлер ФРГ Ангела Меркель. В обратном уверен президент Франции Эммануэль Макрон: ранее в Брюсселе вновь перенесли рассмотрение вопроса о начале переговоров с Северной Македонией и Албанией.

Я не воспринимаю это как отказ от переговоров о вступлении. Процесс присоединения очень долгий. У нас достаточно времени, чтобы продумать все варианты нашего сотрудничества. Никакого противоречия здесь нет. Ангела Меркель канцлер ФРГ

Новые государства - новая энергия. А она сообществу сейчас - на фоне брексита - нужна как никогда. Разделяют оптимизм Меркель в Варшаве.

"Я уверен, что процесс евроинтеграции будет успешно завершен уже очень скоро. И Евросоюз примет в свои ряды новых членов", - сказал глава польского правительства Матеуш Моравецкий.

Косово, Сербия, Босния и Герцеговина, Албания, Северная Македония и Черногория. Лидеры Западных Балкан пожелали партнерам поскорее преодолеть все внутренние разногласия. На этот же раз речь в Познани шла о региональной безопасности, борьбе с коррупцией и нелегальной миграцией.