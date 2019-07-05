Взрыв в Турции: есть погибшие

По меньшей мере три человека стали жертвами взрыва, прогремевшего в Турции. Автомобиль начиненный взрывчаткой взлетел на воздух в пятницу днем в уезде Рейханлы в провинции Хатай на границе с Сирией.

По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, произошедшее по первоначальным данным, может быть связано с действиями террористов. Находившиеся в салоне автомобиля люди, сказал Эрдоган, были сирийцами.

К месту взрыва прибыли машины скорой помощи и сотрудники правоохранительных органов. Ведется расследование обстоятельств случившегося.