Воздушный парад в День независимости

Граждане США в 243-й раз отметили главный американский праздник - День независимости.

По этому случаю чуть ли не впервые в истории был организован парад военной авиации, он прошел в небе над столицей страны. Американские военные самолеты и вертолеты пролетели над центром города, мероприятие проходило под девизом "Салют Америке".

Приветствовал достижения Америки и президент Трамп: "Полвека назад весь мир с восхищением наблюдал за тем, как экипаж "Аполлона-11" установил американский флаг на Луне. Хочу вам сказать, что мы вернемся на Луну и в один прекрасный день наш флаг будет реять над Марсом".

Оппоненты Трампа выступили против как против милитаризации, так и против и политизации Дня независимости, обвинив американского лидера в том, что он использует повод, чтобы вести собственную избирательную кампанию.

Во время своей манифестации они хотели запустить в воздух "малыша Трампа", власти разрешили проведение самой акции, но не позволили наполнить шар гелием, поэтому в надувного Трампа накачали воздух, и он не смог оторваться от земли.