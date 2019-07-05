Кто пройдет в греческий парламент? Гид Euronews по выборам

В первое воскресенье июля греки проголосуют на досрочных парламентских выборах. Они проходят на фоне снижающейся популярности правящей партии СИРИЗА и возможной отставки ее лидера Алексиса Ципраса. Несмотря на то, что правая оппозиционная "Новая демократия" (НД) считается фаворитом предвыборной гонки, эксперты сомневаются, что ей удастся сформировать парламент без коалиции.

Журналисты греческого бюро Euronews подготовили для вас небольшой гид по главным участникам выборов.

СИРИЗА. Взлет и разгромное падение правящей партии

Лидер СИРИЗЫ Алексис Ципрас. REUTERS/Alkis Konstantinidis

Со времени своего основания в 2009 левая партия премьер-министра Алексиса Ципраса СИРИЗА (Коалиция радикальных левых) пережила невероятный взлет. Набрав всего 4% на первых выборах, в 2012, благодаря критике жесткой экономии, она стала главной оппозиционной партией Греции.

В 2015 СИРИЗА пришла к власти, победив в двух национальных голосованиях, но оказалась под ударом после провала на европейских и региональных выборах в мае 2019.

На парламентских выборах опросы прочат партии очередное поражение, хотя Ципрас надеется на улучшение результатов.

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"Обаятельный политик" Алексис Ципрас

"Новая демократия". Старый друг лучше новых двух

Лидер "Новой демократии" Кириякос Мицотакис. REUTERS/Elpida Kafantari

"Новая демократия" и ее лидер Кириакос Мицотакис могут вернуться к власти после двух поражений на предыдущих выборах. Правоцентристы в течение 40 лет оставались одной из двух правящих партий страны.

Мицотакис обещает грекам дополнительные инвестиции, снижение налогов и безработицы и повышение зарплат. Он также предлагает увеличить количество полицейских на улицах крупных городов.

Эксперты считают, что они определенно победят на выборах и, возможно (хотя и маловероятно), сумеют сформировать парламент в одиночку.

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Кто есть кто на парламентских выборах в Греции?

Движение перемен. Попытка вернуться в большую политику

Движение перемен - это перерождение бывшей социалистической партии ПАСОК, которая потеряла 90% своих избирателей после того, как поддержала первый план по выходу из долгового кризиса в 2010.

В этом году, надеясь вернуть себе проигранные СИРИЗЕ голоса, обновленное движение позиционирует себя, как "ответственный выбор избирателя".

Кто еще участвует в выборах?

Коммунистическая партия Греции - ветераны греческой политики. После отмены запрета на её деятельность в 1974 году, партия стабильно проходит в парламент, набирая от 4 до 8% голосов.

Неонацистская "Золотая заря" пробилась в парламент страны в 2010, когда националистические идеи начали набирать популярность в Европе. Несмотря на то, что в мае движению удалось заполучить два евродепутатских кресла, его рейтинги снижаются.

На результаты неонацистов может также повлиять продолжающийся судебный процесс против нескольких членов движения, обвиненных в убийстве музыканта Павлоса Фиссаса и мигранта из Пакистана Сахзата Лукмана в 2013.

Крайнеправой популистской партии "Греческое решение" удалось набрать 3% на европейских выборах, заработав мандат для своего лидера Кириякоса Велопулоса. Велопулос, ярый христианин, известен своими телевизионными проповедями. Он также выступает за смертную казнь и закрытие границ. На родине его знают как "продавца писем от Иисуса Христа".

Греческое отделение общеевропейского движения "За демократию в Европе-2025", основанное бывшим министром финансов Янисом Варуфакисом, провалило выборы в Европарламент. Тем не менее, на национальных выборах движению прочат не менее 3% голосов, необходимых для прохода в парламент.

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