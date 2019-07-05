Мигрантов с судна Alex заберет Мальта

Мальта согласилась принять 55 мигрантов с судна Alex неправительственной организации Mediterranea. Людей, оказавшихся в бедственном положении в Средиземном море, спасли в минувший четверг. Первоначально Alex планировал направиться в порт острова Лампедуза, но власти Италии запрещают заход судов НПО в свои порты. На Alex утверждают, что не смогут дойти до Мальты. Вопрос доставки мигрантов пока остается открытым.

Третьего июля у побережья Туниса перевернулась надувная резиновая лодка с 82 беженцами. Спасти удалось четверых. Один из них позднее скончался. Пассажиров с еще одной лодки взяло на борт судно немецкой неправительственной организации Sea Eye. Вице-премьер и глава МВД Италии тут же заявил, что о судне НПО должна позаботиться Германия.

Вот, что рассказала Euronews представитель Sea Eye Карлотта Вейбл: "Мы видим, что люди сейчас переживают стрессовую ситуацию, хотя они находятся на борту, о них заботятся. В срочной медицинской помощи пока никто не нуждается. Так что, все в порядке. Капитан поддерживает связь с ливийскими властями. Ожидается решение относительно того, куда нам идти дальше. Нам предложили отправиться в ливийский порт Эз-Завия. Но мы отказались, поскольку не сможем в этом случае обеспечить безопасность людей. Мы ждем другого пункта назначения".