Юнкер критикует процедуру выборов руководства ЕС

Процедура назначения кандидатов на ведущие посты в Европейском союзе не была прозрачной. С таким мнением выступил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Антти Ринне, которая прошла в Хельсинки в пятницу. Юнкер противопоставил нынешней ситуации ту, при которой сам занял свой пост:

– Да, эта процедура была не очень прозрачной, в отличие от процедуры, которая привела к моему назначению в 2014 году. Она была очень прозрачной, потому что тогда у нас были ведущие кандидаты, и все знали, что произойдёт, если та или иная партия станет самой сильной в Европейском парламенте. И было бы хорошо вернуться к тому, что было раньше, но, к сожалению, не стало традицией.

Кандидатуру Фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии поддержали большинство лидеров стран ЕС, но далеко не все в Европарламенте оценили процедуру назначения. Об этом, в частности, заявил бывший спикер Европарламента Мартин Шульц:

– Урсула фон дер Ляйен определённо обладает высокой квалификацией. Но процедура, в результате которой она оказалась кандидатом отбрасывает Евросоюз в прошлое, когда заключались сделки за закрытыми дверями. Но и про Европейский парламент нельзя сказать, что он покрыл себя славой. Было неверно заявлять, что ни одна фракция, включая и мою, ни в коем случае не поддержит эту кандидатуру.

Урсула фон дер Ляйен с 2013 года занимает пост министра обороны Германии. Голосование по вопросу её назначения на должность председателя Еврокомиссии состоится в Европарламенте через две недели. Для утверждения её кандидатуры необходимо простое большинство голосов, то есть её должны будут 376 из 751 депутата.