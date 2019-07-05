США

Землетрясение 4-го июля

 Комментарии
 Елена Караева 
Землетрясение 4-го июля
Размер текста Aa Aa

Губернатор Калифорнии Гэйвин Ньюсом ввел на юге штата режим чрезвычайной ситуации после землетрясение магнитудой 6,4, происшедшего в День независимости Америки. Землетрясение стало самым мощным в регионе за последние 20 лет. Его эпицентр находился в округе Керн.

Рассказывают очевидцы:

— Я готовился выйти, был в спальне, и вдруг кровать начала содрогаться, потом задрожали стены гардеробной комнаты и одежда стала вылетать из шкафов, стены шатались, как если бы мы пляли по морю, это было просто какое-то безумие.

— А я еще спала в это время, проснулась от криков мамы, она меня звала - "Роксана, Роксана!", и я тут поняла, что что-то происходит, я поняла, что мы в опасности.

Самыми пострадавшими стали округа Риджкрест и Керн, всего сейсмологи зафиксировали более 150 повторных толков, несколько десятков человек были госпитализированы.

Представитель Геологической службы США Люси Джонс предупредила, что на следующей неделе существует довольно высокая вероятность нового сильного землетрясения.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube