"Звездно-полосатые" против "оранжевых"

Команды финалисток женского футбольного первенства известен: действующие чемпионки Европы, футболистки Нидерландов встретятся с действующими чемпионками мира - сборной США, накануне "оранжевые" победили шведcких спортсменок, забив единственный гол матча в дополнительное время.

Для голландок эта игра стала шестой победной по счету, всего в этом турнире они забили 11 голов, пропустив 3.

Многочисленная группа поддержки сборной Нидерландов окрасила в оранжевый цвет центральные улицы французского Лиона, болельщицы и болельщики не скрывают своей радости.

Футбол не был захватывающим в этом матче, но смотреть все равно было интересно. Я вообще впервые присутствую на подобном состязании, и я очень рада, что победила наша сборная.

Так что насчет финала? Потянете?

- Мы его выиграем, наверняка выиграем, это же против Америки, без проблем.

Болельщики шведской сборной надеялись на лучшее, но вышло все иначе.

- Силы были почти равны, но футбол не был захватывающим, если честно, огорчительно, что сборная нашей страны проиграла.

"Финал женского чемпионата мира по футболу между сборными США и Нидерландов состоится здесь, на стадионе Люмьер. Голландкам предстоит показать все, на что они способны, чтобы победить действующих чемпионок мира - американок", - передает журналистка Еuronews Чинция Рицци.