Средний класс в Греции готовится к парламентским выборам

Пока греческие политики готовятся к парламентским выборам, Насос Николопулос идет на работу в свою юридическую фирму. Бизнес в Афинах он создал семь лет назад в самый разгар экономического кризиса. Адвокат говорит, что компаниям в Греции сегодня приходится непросто.

Насос Николопулос, адвокат

"Из каждых 1000 евро, которые платит нам клиент, 60% мы отдаем государству. И это не включая административные расходы офиса. Мы платим разные налоги и взносы: 23% на здравоохранение и социальные расходы, средний подоходный налог в размере 29% и специальный ежегодный налог на бизнес".

Насос – сын учителей, он получил образование в Греции и Великобритании. Его семья – типичные представители среднего класса. Именно такие люди поддержали страну во время европейских программ спасения, зарабатывая и выплачивая миллиарды евро в виде налогов и взносов.

Насос Николопулос, адвокат

"Для любого предпринимателя, которому удавалось остаться на плаву во время кризиса, самые большие расходы были личными. Он должен был вкладывать в свой бизнес бесконечные часы работы".

Симела Тухтиду, Euronews

"Для всех, кто участвует в этой избирательной кампании в Греции, средний класс стал чем-то вроде Священного Грааля. Все его ищут. Считается, что тот, кто получит голоса среднего класса, победит в этой избирательной борьбе".

Писатель Каролина Мермига принимает участие в многочисленных публичных дискуссиях о возрождении среднего класса. Она говорит о том, как меняются места, где живут люди и о том, как молодежь уезжает из страны.

Каролина Мермига, писательница

"Люди среднего класса - это те, кто должен "затянуть пояса", как мы обычно говорим. Они делают это молча и мучительно. Обычно это люди, которые не выходят на улицы и не вызывают беспорядков, они просто ждут выборов, чтобы высказать свое мнение".

Политики согласны в одном: чтобы вернуть доход, потерянный греческим средним классом, нужны десятилетия. От результатов нынешних парламентских выборов будет зависеть экономический курс страны на ближайшие годы.