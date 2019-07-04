Урсуле фон дер Ляйен нужна поддержка евродепутатов

В Страсбурге состоялась первая встреча Давида-Марии Сассоли, избранного председателем Европейского парламента, и Урсулы фон дер Ляйен, кандидата на пост главы Европейской комиссии. У Сассоли богатый политический опыт. Шестидесяти-трех летний уроженец Флоренции, профессиональный журналист, с 2009 года неоднократно избирался депутатом Европарламента, занимал должность вице-спикера, входил в различные комитеты. В среду кандидатуру итальянского социал-демократа поддержали 345 депутатов. На одиннадцать больше, чем было необходимо для победы. Обращаясь к законодателям, Сассоли говорил о важности проведения реформ в ЕС.

Давид-Мария Сассоли, председатель Европарламента : "Вряд ли кто-то может быть удовлетворен нынешним положением дел в ЕС. Мы должны восстановить дух отцов-основателей Евросоюза, которые знали как покончить с враждебностью, войной и положить конец национализму, дав нам проект, способный объединить мир, демократию и верховенство закона".

Сассоли практически сразу приступил к исполнению своих обязанностей. Что касается Урсулы фон дер Ляйен, ее кандидатуру на пост председателя Еврокомиссии еще должен одобрить Европарламент. Голосование пройдет через две недели. В Страсбурге политик встретилась с депутатами от правоцентристской Европейской народной партии, пообещав тесно сотрудничать с ними в случае своего избрания.

"Я решила сразу отправиться сюда, в Страсбург, в Европарламенте, чтобы немедленно начать переговоры с законодателями, потому что именно здесь, в Европейском парламенте, бьется сердце европейской демократии", - сказала фон дер Ляйен.

Выдвижение фон дер Ляйен в качестве возможной преемницы Жан-Клода Юнкера для многих стало неожиданностью. Выбор пал на нее после того, как на саммите в Брюсселе против считавшегося наиболее вероятным кандидатом на этот пост Франса Тиммерманса выступили представители большинства стран Восточной и Центральной Европы.