Во время салюта в Минске погибла женщина, 5 человек госпитализированы

В Минске во время праздничного салюта в честь Дня независимости Республики Беларусь погибла женщина, пятеро человек госпитализированы. «Одна из женщин, 1955 года рождения, получила травмы, не совместимые с жизнью. Несмотря на оказанную помощь, в том числе реанимационными бригадами, спасти ее не удалось», - сообщил в четверг министр здравоохранения страны Владимир Караник.

По словам министра, помощь пострадавшим оказывалась в первые минуты, после чего пятеро их них были госпитализированы в ближайшие больницы. «На сегодняшний момент в стационаре остаются два человека. Это двое мужчин, 1957 и 1995 годов рождения. У одного из них - ранение щеки, у другого - травма плеча. Оба находятся в состоянии ближе к удовлетворительному. Угрозы для жизни нет», - заверил Караник.

Портал tut.by со ссылкой на очевидцев сообщает, что смертельное ранение женщине было причинено металлическим осколком. «Первые две минуты всё было нормально, а потом был взрыв, ощутимо громче, залпа салюта, затем второй», - написала пользователь @VulgarUnicorn_ в своем «Твиттере».

На видеозаписях, опубликованных очевидцами, видно, как один из снарядов разрывается на земле. По информации местных СМИ, пиротехника также выбила окна в спорткомплексе «Динамо» и прилегающих жилых зданиях.

Следственный комитет начал проверку в связи с гибелью женщины. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Официальной версии случившегося пока нет. В оборонном ведомстве заявили, что «заряды, применяемые в ходе салюта, применялись и ранее».

Тем временем, в материале, опубликованном накануне порталом minsknews.by, командир патрульной роты комендантского батальона Алексей Круглик сообщил, что во время салюта будут использоваться «новые фейерверочные изделия, которые раньше не показывали».