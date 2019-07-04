Шойгу назвал причины аварии на подлодке

Основная причина происшествия на глубоководном аппарате, унесшего жизни 14 моряков, - пожар в аккумуляторном отсеке, сообщил министр обороны Сергей Шойгу во время встречи с Владимиром Путиным.

По словам министра, ядерная энергетическая установка аппарата "полностью изолирована и безлюдна". Ранее официальных сообщений о том, что подлодка оборудована реактором не было.

"Действиями экипажа выполнены все необходимые мероприятия по защите установки, она полностью в работоспособном состоянии, - сказал Шойгу. - Это позволяет нам надеяться на достаточно короткие сроки по восстановлению аппарата".

Министр сообщил, что семьи погибших моряков с детьми младше 18 лет будут получать выплаты до их совершеннолетия, равные довольствию погибшего члена семьи.

Пожар на глубоководном аппарате произошел 1 июля, о нем стало известно на следующий день. Минобороны сообщило, что моряки погибли от отравления продуктами горения.

Тип корабля в ВМФ не сообщают, отмечается, что он вёл изучение рельефа дна в интересах флота. Журналисты РБК со ссылкой на источник в силовых структурах сообщили, что речь идёт об атомной подводной лодке АС-12, известной как "Лошарик" - "самой секретной подлодки России".

Трагедия стала крупнейшей на российском флоте за последние 11 лет. В ноябре 2008 пожар на недостроенной атомной лодке "Нерпа" унёс жизни 20 человек.