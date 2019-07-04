Москва-Рим: острые темы переговоров

О ходе визита российского лидера в Ватикан и его встреч с итальянскими лидерами - в репортаже корреспондента Euronews.

"Президент России и папа Франциск встретились в третий по счёту раз. Переговоры начались с опозданием и длились около часа. С одной стороны - миротворческая миссия понтифика. С другой - острые для Владимира Путина темы, касающиеся Ливии, Сирии, Венесуэлы и особенно Украины", - передаёт с места событий Джорджия Орланди.

"После визита к папе римскому - переговоры с представителями политических институтов: сначала с президентом Матареллой, затем с премьер-министром Конте. Далее следует ужин в компании вице-премьеров Сальвини и Ди Майо. Наконец, перед отъездом - встреча Владимира Путина с его давним другом Сильвио Берлускони", - заключает наш корреспондент.