Кто есть кто на парламентских выборах в Греции?

Уже в шестой раз за последние десять лет, но впервые с тех пор, как страна успешно завершила свою программу экономической реструктуризации в августе 2018 года, греки отправятся на избирательные участки, чтобы проголосовать за новый парламент. Голосование проходит в воскресенье, 7 июля.

Премьер-министр страны Алексис Ципрас 26 мая объявил о внеочередных выборах после того, как его партия левого фланга СИРИЗА потерпела крах в ходе выборов в Европарламент, отстав от консерваторов из партии "Новая демократия" (ND) на 10 процентных пунктов. Кроме того, "Новая демократия", главная оппозиционная партия, убедительно провела выборы в местные и региональные органы власти, которые состоялись одновременно с европейскими.

Внутренние политические конфликты

СИРИЗА (сокращение от полного греческого названия "Коалиция радикальных левых") победила на выборах в январе 2015 года, после чего сформировала коалиционное правительство вместе с крайне правой популистской партией "Независимые Греки" (АНЕЛ): этот союз был основан на риторике протеста против политики жёсткой экономии, на которой ранее настояли международные кредиторы Греции. После шести месяцев интенсивных переговоров с кредиторами и последующего референдума в июле 2015 года, правительство подписало третью программу спасения экономики. В сентябре страна вернулась на избирательные участки, чтобы решить, кто из двух партий - СИРИЗА или ND - лучше справится с работой по введению мер жесткой экономии.

СИРИЗА одержала победу и сформировала правительство с "Независимыми Греками". Эта коалиция просуществовала до января 2019 года, когда партия АНЕЛ вышла из состава кабинета в связи с оппозицией Преспанскому соглашению: документ, подписанный Грецией и Северной Македонией (до того момента - бывшая югославская Республика Македония) попал под град критики в Греции, и особенно в северном греческом регионе - Македонии.

"Новые демократы" во главе с Кириакосом Мицотакисом также выступили решительно против соглашения с Северной Македонией, а некоторые известные члены парламента от партии участвовали в демонстрациях против подписанного соглашения. Мицотакис заявил, что он наложил бы вето на заявку северных македонцев на вступление в Евросоюз, будь он у власти.

Почему СИРИЗА проиграла европейские выборы?

По мнению наблюдателей, СИРИЗА проиграла на выборах в Европарламент из-за потери связи со средним классом, что, в свою очередь, стало следствием профицита бюджета, которого страна достигла в рамках программы экономического оздоровления. И дело тут не в экономическом росте, а в высоких налогах. Европейские выборы были восприняты как гонка за голоса среднего класса - юристов, врачей, механиков, квалифицированных рабочих, госслужащих... Многие из них подчёркивали, что несут на себе бремя экономического кризиса, и СИРИЗА им никак не помогает.

Сегодня, по данным ОЭСР, 9 из 10 семей среднего класса в Греции испытывают серьезные трудности с оплатой своих базовых потребностей: 7 из 10 опрошенных заявили, что не справятся с любыми непредвиденными расходами.

Рабочий класс, на который СИРИЗА в значительной степени опиралась во время парламентских выборов 2012 и 2015 годов, тоже в целом отвернулся от правящей партии, поскольку политики не смогли смягчить последствия либерализации рынка труда. Постепенное снижение уровня безработицы и рост минимальной месячной зарплаты до 650 евро оказалось недостаточным.

Чего добиваются две основные партии?

После почти трех лет жёсткой оппозиции "Новые демократы" смягчили свою риторику, сосредоточившись на экономическом росте и безопасности. Глава партии Кириакос Мицотакис обещает новые инвестиции, снижение налогов, рост зарплат и больше полицейских на улицах крупных городов.

С другой стороны, Ципрас и СИРИЗА утверждают, что теперь, наконец-то программа оздоровления может быть реализована: без бремени коалиционных компромиссов с "Независимыми греками". Социалисты утверждают, что лидер оппозиции Мицотакис (лидер партии "Новая демократия") хочет ввести 7-дневную рабочую неделю и ещё больше дерегулировать рынок труда, сократив число госслужащих с помощью политики низкого найма в бюджетную сферу: взамен каждых пяти госслужащих, уходящих на пенсию или в другую сферу деятельности, государство возьмёт на работу лишь одного. Таким образом, правящая партия, изначально пытавшаяся апеллировать в основном к рабочему классу, расширила свою риторику, охватив и средний класс.

Что показывают соцопросы?

Согласно последним опросам, партия "Новая Демократия" лидирует с 9-12% голосов избирателей. Но главным вопросом остаётся, сможет ли партия сформировать правительство без помощи партнёров по коалиции? По общему мнению, "Новые демократы во главе с Мицотакисом получат большинство в парламенте (то есть, не менее 151 места), причем точное число кресел будет зависеть от числа партий, которые пройдут после выборов в парламент.

Как показывает большинство соцопросов, количество партий, которые преодолеют 3-процентный порог, колеблется от 5 до 7. "Новая Демократия" и СИРИЗА занимают первое и второе места соответственно, за ними следуют социал-демократическое движение за перемены (бывшая ПАСОК и её союзники), Компартия и ультранационалисты из "Золотая зари". Крайнеправая популистская партия "Греческое решение" и Движение "За демократию в Европе-2025" (DiEM25), которое возглавляет бывший министр финансов Янис Варуфакис, также участвуют в выборах, но вряд ли смогут обеспечить себе более 3% голосов, необходимых для избрания.

Насколько неизбежна ли коалиция?

В случае, если "Новой демократии" не удастся сформировать правительство и последующие переговоры между партиями не принесут плодов, грекам, скорее всего, снова придётся идти на выборы в августе этого года.

При этом выборы пройдут по простой схеме пропорционального представительства, без предусмотренных законом 50 премиальных кресел для партии большинства. А это делает коалицию практически неизбежной для последующего формирования правительства.