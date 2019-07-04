Задержание танкера на Гибралтаре

На Гибралтаре задержан танкер по подозрению в перевозке сырой нефти в Сирию в обход санкций Евросоюза.
Операцию провели в четверг гибралтарские портовые и правоохранительные службы совместно с британскими морскими пехотинцами.
Как заявили власти заморской территории, задержано само судно Grace 1 и груз, который должны были доставить на нефтеперерабатывающий завод в сирийской провинции Тартус.
Испанские власти отреагировали на случившееся, сообщив также о том, что задержание судна производилось по запросу Соединённых Штатов.
Санкции ЕС против Дамаска действуют с 2011 года. Они включают в том числе полный запрет на поставку нефти в Сирию.
По сведениям СМИ, танкер, шедший под флагом Панамы, был загружен сырьем из Ирана. Если информация подтвердится, то инцидент может усилить напряжённость в отношениях Вашингтона и Брюсселя с Тегераном.
Стало известно, что МИД Ирана вызвал посла Великобритании, как говорится в заявлении ведомства, "в связи с незаконным задержанием британскими ВМС иранского танкера".