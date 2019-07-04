Атомный плавучий энергоблок – новый класс энергоисточников или новая опасность?

Первый в мире атомный плавучий энергоблок (ПЭБ) "Академик Ломоносов" готов к транспортировке на Чукотку. Об этом сообщили в концерне "Росэнергоатом".

Энергоблок предназначен для работы в составе плавучей атомной теплоэлектростанции в

районах Крайнего Севера и Дальнего Востока. По словам создателей, он представляет собой класс новых энергоисточников, прошел все испытания и готов к работе.

Виталий Трутнев, руководитель Дирекции по сооружению и эксплуатации ПАТЭС

"Данный плавучий энергоблок воплотил в себе все лучшие качества, которые наработаны на наших традиционных АЭС. Он защищен от всех видов природных воздействий и техногенных, в том числе".

Экологические организации не согласны и считают, что новый энергоисточник не так безопасен, как его пытаются представить инженеры.

Рашид Алимов, координатор антиядерного направления Greenpeace

"Мы понимаем, что любая АЭС производит отходы и может взорваться. В случае с плавучей АЭС появляются угрозы, связанные со стихией, поскольку "Академик Ломоносов" будет находиться в условиях Арктики. Нет никакой инфраструктуры как для перегрузки отработанного топлива, так и для ликвидации аварии".

С последствиями взрыва на Чернобыльской АЭС в 1986 году, крупнейшей ядерной аварии в мире, справляются до сих пор. На этой неделе состоялась презентация нового защитного саркофага над четвертым энергоблоком. Строительные работы заняли девять лет, а проект обошелся в более чем два миллиарда евро.